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دولة قريبة جدا من المغرب تكشف عن أول أيام عيد الأضحى

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 15:25 دولة قريبة جدا من المغرب تكشف عن أول أيام عيد الأضحى | مجتمع
دولة قريبة جدا من المغرب تكشف عن أول أيام عيد الأضحى
كشفت وسائل إعلام جزائرية قبل قليل من يومه الخميس، أن الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحث الفلكي والجيوفيزيائي، أكدت اليوم، أن وقفة عرفات بالجزائر للعام الهجري الحالي 1438 ستوافق يوم

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام جزائرية قبل قليل من يومه الخميس، أن الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحث الفلكي والجيوفيزيائي، أكدت اليوم، أن وقفة عرفات بالجزائر للعام الهجري الحالي 1438 ستوافق يوم الخميس 31 غشت المقبل، على أن يكون الجمعة الفاتح شتنبر أول أيام عيد الأضحى.

وحسب موقع "النهار" الجزائري فقد أكد الدكتور "حاتم عودة" رئيس المعهد المذكور في تصريح لوكالة الأنباء الشرق الأوسط أنه طبقا للحسابات الفلكية، فإنّ شهر ذي القعدة الذي بدأ اليوم الإثنين، ستكون عدّته 30 يوما، مما يجعل أول أيام النحر يوافق الفاتح شتنبر في جميع البلدان الإسلامية.

وكانت "شوف تيفي" قد كشفت سابقا أن الحسابات الفلكية التي قامت بها الجمعية الفلكية لعلوم الفكر، تشير إلى أن فاتح شتنبر أول أيام عيد الأضحى بالمغرب.

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