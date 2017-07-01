 فضيحة...''مستشار جماعي'' يستفيد من الحركة الإنتقالية للالتحاق بزوجته ''ربة البيت'' بأيت ملول ﻿
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فضيحة...''مستشار جماعي'' يستفيد من الحركة الإنتقالية للالتحاق بزوجته ''ربة البيت'' بأيت ملول

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 14:54 فضيحة...مستشار جماعي يستفيد من الحركة الإنتقالية للالتحاق بزوجته ربة البيت بأيت ملول | بوليتيك
فضيحة...''مستشار جماعي'' يستفيد من الحركة الإنتقالية للالتحاق بزوجته ''ربة البيت'' بأيت ملول
صرح مصدر نقابي ''لشوف تيفي'' أن مؤسسة تعليمية بمدينة أيت ملول تعيش غليانا كبيرا بعد شيوع خبر إستفادة مستشار جماعي من الحركة الإنتقالية الأخيرة، بمبرر الإلتحاق بالزوجة رغم أنها ربة بيت.

شوف تيفي

صرح مصدر نقابي "لشوف تيفي" أن مؤسسة تعليمية بمدينة أيت ملول تعيش غليانا كبيرا بعد شيوع خبر إستفادة مستشار جماعي من الحركة الإنتقالية الأخيرة، بمبرر الإلتحاق بالزوجة رغم أنها ربة بيت.

وأوضح ذات المصدر، أن المستشار الجماعي الذي يشتغل بمؤسسة تعليمية نواحي تزنيت، قد إستفاد من الحركة الإنتقالية الأخيرة بمبرر الإلتحاق بالزوجة بمدينة أيت ملول التي يشغل عضوية مجلسها البلدي المسير من طرف حزب العدالة والتنمية بأغلبية المقاعد، رغم أن الزوجة تشتغل كربة بيت وليست أستاذة للتعليم.

وأضاف ذات المصدر، أن المستشار الجماعي والأستاذ المحظوظ، سينتقل إلى مؤسسة "للتعليم الثانوي التأهيلي " بمدينة أيت ملول في ظل الإحتجاجات والإعتصامات لرجال التعليم ضد نتائج الحركة الإنتقالية الأخيرة، حيث يطالب الأساتذة المحتجون بأقاليم أكادير وإنزكان وتارودانت بفتح تحقيق في الموضوع للوقوف على جلية الأمور.

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