بعد إخبار بن كيران....شبيبة ''البيجيدي'' تتوصل بالضوء الأخضر للخروج للشارع ﻿

أصدر خالد البوقرعي الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية أقصر بلاغ في تاريخ الذراع الشبابية لحزب المصباح، يدعو فيه فروع المنظمة وطنيا الإستعداد للتصعيد بعد ما وصفه ''بعراقيل وزارة الداخلية، ضد

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أصدر خالد البوقرعي الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية أقصر بلاغ في تاريخ الذراع الشبابية لحزب المصباح، يدعو فيه فروع المنظمة وطنيا الإستعداد للتصعيد بعد ما وصفه "بعراقيل وزارة الداخلية، ضد تنظيم الملتقى الوطني الثالث عشر لشبيبة العدالة والتنمية" المنتظر تنظيمه الشهر المقبل بمدينة فاس.



وفي ذات السياق، كشف العارفون بخبايا التنظيم الشبابي، أن بلاغ خالد البوقرعي هو بمثابة إعلان للشبيبة في الفروع والمدن الإستعداد لتنظيم وقفات إحتجاجية محلية على غرار سنوات سابقة لإجبار السلطات التسريع بمنح التراخيص اللازمة لتنظيم الملتقى.



وأوضح ذات المصدر، أن خالد البوقرعي، لن يصدر بلاغه المقتضب والقصير دون إبلاغ الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، حيث من الصعب على الشبيبة إتخاذ أي مبادرات في هذا الإتجاه من دون علم الأمين العام للحزب.



من جهة ثانية، وصف مصدر مقرب من الموضوع، أن البلاغ القصير، هو فقط مزايدة سياسية يلجأ إليها القيمون على شبيبة المصباح للظهور بصورة المظلوم في حين أن التنظيم رهين بالتراخيص والمساطر المعمول بها مع شبيبة جميع الأحزاب وليس فقط شبيبة البيجيدي.