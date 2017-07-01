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خطير و لا يصدق..شاطئ مشهور في المغرب لقاو فيه براوات طبية وقنينات دم تقدر تكون فيهم السيدا+فيديو مروع

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 14:02 خطير و لا يصدق..شاطئ مشهور في المغرب لقاو فيه براوات طبية وقنينات دم تقدر تكون فيهم السيدا+فيديو مروع | حوادث و حقوق
خطير و لا يصدق..شاطئ مشهور في المغرب لقاو فيه براوات طبية وقنينات دم تقدر تكون فيهم السيدا+فيديو مروع
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، يظهر شخص وهو يكشف عن العثور على قنينات صغيرة بها دماء وإبر طبية، وصلت إلى شاطئ الوالدية ضواحي مدينة الجديدة عبر مصب للمياه

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، يظهر شخص وهو يكشف عن العثور على قنينات صغيرة بها دماء وإبر طبية، وصلت إلى شاطئ الوالدية ضواحي مدينة الجديدة عبر مصب للمياه العادمة.

وأوضح صاحب هذا الفيديو أن هذه الإبر والقنينات الخاصة بتحاليل الدماء تعود لأحد المختبرات الطبية، موضحة بأن هناك إمكانية إلى أن تكون هذه المخلفات الطبية تعود لأشخاص مصابين بالسيدا وبالتالي فإن مصطافي شاطئ الوالدية الذي يعتبر من أجمل وأشهر شواطئ المملكة معرضون إلى الإصابة بهذا المرض الخطير.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع السلطات بشاطئ الوالدية بفتح تحقيق، وأيضا وزارة الصحة للوصول إلى هذا المختبر الذي قام بالتخلص من هذه المخلفات الطبية عبر رميها في مجرى المياه العادمة.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السيدا شاطئ الوالدية

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