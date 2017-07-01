''ناصر الزفزافي'' يمثل أمام قاضي التحقيق بعد عيد العرش ومحاكمته إبتداءا من شهر شتنبر ﻿

كما سبق وأشارت ''شوف تيفي'' في مقال سابق، سيمثل زعيم حراك –الريف ''ناصر الزفزافي'' في جلسة ثانية لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الإستئنافية بالدار البيضاء يوم فاتح غشت المقبل.

شوف تيفي



كما سبق وأشارت "شوف تيفي" في مقال سابق، سيمثل زعيم حراك –الريف "ناصر الزفزافي" في جلسة ثانية لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الإستئنافية بالدار البيضاء يوم فاتح غشت المقبل.



وحسب عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين، فالعديد من المعتقلين بسجن عكاشة سيمثلون من جديد في إطار جلسات التحقيق التفصيلي لإتمامه، حيث أن الجلسات السابقة لم تكن كافية للتحقيق والإستماع للمعتقلين حول التهم المنسوبة إليهم.



وأوضح ذات المصدر، أن تحديد تاريخ مثول المعتقلين أمام القضاء للمحاكمة والبث في الملفات ستعين بعد الإنتهاء من جلسات التحقيق، وأغلب المؤشرات تفيذ أنها على الأرجح ستكون بداية شهر شتنبر المقبل.