 طقس جد حار غدا الجمعة يصل إلى 47 درجة بهذه المناطق بالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..يا ربي السلامة : العقارب ترعب ساكنة جهة مراكش اسفي | بووز

بالفيديو..يا ربي السلامة : العقارب ترعب ساكنة جهة مراكش اسفي

خطير و لا يصدق..شاطئ مشهور في المغرب لقاو فيه براوات طبية وقنينات دم تقدر تكون فيهم السيدا+فيديو مروع | حوادث و حقوق

خطير و لا يصدق..شاطئ مشهور في المغرب لقاو فيه براوات طبية وقنينات دم تقدر تكون فيهم السيدا+فيديو

ناصر الزفزافي يمثل أمام قاضي التحقيق بعد عيد العرش ومحاكمته إبتداءا من شهر شتنبر | بوليتيك

''ناصر الزفزافي'' يمثل أمام قاضي التحقيق بعد عيد العرش ومحاكمته إبتداءا من شهر شتنبر

طقس جد حار غدا الجمعة يصل إلى 47 درجة بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع

طقس جد حار غدا الجمعة يصل إلى 47 درجة بهذه المناطق بالمغرب

عامل اليوسفية يرد على مواطن طلب منه تنظيم مهرجان : نصاوبو لبلاد عاد نديرو المهرجانات | بووز

عامل اليوسفية يرد على مواطن طلب منه تنظيم مهرجان : ''نصاوبو لبلاد عاد نديرو المهرجانات''

بالفيديو:مغربية زوجة مواطن سويسري تحكي بحرقة ..تعداو عليا أنا و راجلي فأرضنا و أنا بغيت ندير غير الخير فساكنة منطقة نائية نواحي بني ملال | بووز

بالفيديو:مغربية زوجة مواطن سويسري تحكي بحرقة ..تعداو عليا أنا و راجلي فأرضنا و أنا بغيت ندير غير

فضيحة...مستشار جماعي يستفيد من الحركة الإنتقالية للالتحاق بزوجته ربة البيت | بوليتيك

فضيحة...''مستشار جماعي'' يستفيد من الحركة الإنتقالية للالتحاق بزوجته ''ربة البيت''

عاجل و بالصور: رموك قتل رجل مسن فكازا وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور: رموك قتل رجل مسن فكازا وهاشنو وقع

بالصورة..المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف حقيقة انقلاب قطار أمس الأربعاء | مجتمع

بالصورة..المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف حقيقة انقلاب قطار أمس الأربعاء

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

طقس جد حار غدا الجمعة يصل إلى 47 درجة بهذه المناطق بالمغرب

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 13:57 طقس جد حار غدا الجمعة يصل إلى 47 درجة بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع
طقس جد حار غدا الجمعة يصل إلى 47 درجة بهذه المناطق بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن يكون الطقس جد حار محليا بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وحارا بكل من داخل سهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والسايس والمنطقة

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن يكون الطقس جد حار محليا بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وحارا بكل من داخل سهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والسايس والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط وداخل كل من سوس والشياظمة والأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل الشمالية والوسطى.

وستكون السماء غائمة بأقصى جنوب المملكة حيث يتوقع نزول قطرات مطرية، في حين ستظل الأجواء مستقرة ومشمسة بباقي المناطق. وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي فوق جنوب شرق البلاد، ومن القطاع الشمالي أو الشمالي- الغربي بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة خلال الليل، ما بين 25 و31 درجة بالجنوب الشرقي للمملكة وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 22 و26 درجة بالمنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والسايس وداخل سوس والشياظمة والأقاليم الجنوبية ، وما بين 18 و22 درجة بباقي المناطق. وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 42 و47 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 38 و43 درجة بسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وهضاب الفوسفاط والسايس والمنطقة الشرقية وداخل كل من سوس والشياظمة والأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و 38 درجة بمنطقة طنجة والريف وداخل كل من اللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة، وما بين 27 و 32 درجة بالقرب من السواحل وبمرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مديرية الأرصاد الجوية الرياح المنطقة الشرقية الفوسفاط درجات الحرارة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة..المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف حقيقة انقلاب قطار أمس الأربعاء | مجتمع

بالصورة..المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف حقيقة انقلاب قطار أمس الأربعاء

مثير..قبل عيد الأضحى: عصابة الفراقشية بداو الخدمة..وها شنو وقع ضواحي مراكش | مجتمع

مثير..قبل عيد الأضحى: عصابة الفراقشية بداو الخدمة..وها شنو وقع ضواحي مراكش

مثير وبالصور..بعد توقيفه عن العمل: هشام الملولي مقلق بزاف..وها شنو قال | مجتمع

مثير وبالصور..بعد توقيفه عن العمل: هشام الملولي مقلق بزاف..وها شنو قال

احتجاج من نوع آخر بإنزكان..تجار يحتجون بالأكفان داخل القبور | مجتمع

احتجاج من نوع آخر بإنزكان..تجار يحتجون بالأكفان داخل القبور

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الفنان المغربي حسن فلان يوجه رسالة للفنانين المغاربة..حنا كنعانيو و لكن مخاصناش نبقاو نبكيو | بــووز
منذ 3 دقائق

الفنان المغربي حسن فلان يوجه رسالة للفنانين المغاربة..حنا كنعانيو و لكن مخاصناش نبقاو نبكيو

بالفيديو.. شوفو شاب مغربي كيقلد البرامج التلفزية و الإذاعية | بــووز

بالفيديو.. شوفو شاب مغربي كيقلد البرامج التلفزية و الإذاعية

بالفيديو:مغربية زوجة مواطن سويسري تحكي بحرقة ..تعداو عليا أنا و راجلي فأرضنا و أنا بغيت ندير غير الخير فساكنة منطقة نائية نواحي بني ملال | بــووز

بالفيديو:مغربية زوجة مواطن سويسري تحكي بحرقة ..تعداو عليا أنا و راجلي فأرضنا و أنا بغيت ندير غير الخير فساكنة منطقة نائية نواحي بني ملال

الحوار الكامل للمغربية أمال صابر التي أمضت ليلة حمراء رفقة كريستيانو..تفاصيل حياتها/سر زيارتها للريف/ابنها الوحيد خافيير/سبب شهرتها/و سبب فراقها من نجم ريال مدريد | بــووز

الحوار الكامل للمغربية أمال صابر التي أمضت ليلة حمراء رفقة كريستيانو..تفاصيل حياتها/سر زيارتها للريف/ابنها الوحيد خافيير/سبب شهرتها/و سبب فراقها من نجم ريال مدريد

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..يا ربي السلامة : العقارب ترعب ساكنة جهة مراكش اسفي | بووز
منذ 19 دقيقة

بالفيديو..يا ربي السلامة : العقارب ترعب ساكنة جهة مراكش اسفي

خطير و لا يصدق..شاطئ مشهور في المغرب لقاو فيه براوات طبية وقنينات دم تقدر تكون فيهم السيدا+فيديو مروع | حوادث و حقوق

خطير و لا يصدق..شاطئ مشهور في المغرب لقاو فيه براوات طبية وقنينات دم تقدر تكون فيهم السيدا+فيديو

ناصر الزفزافي يمثل أمام قاضي التحقيق بعد عيد العرش ومحاكمته إبتداءا من شهر شتنبر | بوليتيك

''ناصر الزفزافي'' يمثل أمام قاضي التحقيق بعد عيد العرش ومحاكمته إبتداءا من شهر شتنبر

طقس جد حار غدا الجمعة يصل إلى 47 درجة بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع

طقس جد حار غدا الجمعة يصل إلى 47 درجة بهذه المناطق بالمغرب

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.