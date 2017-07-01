طقس جد حار غدا الجمعة يصل إلى 47 درجة بهذه المناطق بالمغرب ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن يكون الطقس جد حار محليا بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وحارا بكل من داخل سهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والسايس والمنطقة

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن يكون الطقس جد حار محليا بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وحارا بكل من داخل سهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والسايس والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط وداخل كل من سوس والشياظمة والأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل الشمالية والوسطى.

وستكون السماء غائمة بأقصى جنوب المملكة حيث يتوقع نزول قطرات مطرية، في حين ستظل الأجواء مستقرة ومشمسة بباقي المناطق. وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي فوق جنوب شرق البلاد، ومن القطاع الشمالي أو الشمالي- الغربي بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة خلال الليل، ما بين 25 و31 درجة بالجنوب الشرقي للمملكة وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 22 و26 درجة بالمنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والسايس وداخل سوس والشياظمة والأقاليم الجنوبية ، وما بين 18 و22 درجة بباقي المناطق. وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 42 و47 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 38 و43 درجة بسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وهضاب الفوسفاط والسايس والمنطقة الشرقية وداخل كل من سوس والشياظمة والأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و 38 درجة بمنطقة طنجة والريف وداخل كل من اللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة، وما بين 27 و 32 درجة بالقرب من السواحل وبمرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.