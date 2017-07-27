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بالصورة..المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف حقيقة انقلاب قطار أمس الأربعاء | مجتمع

بالصورة..المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف حقيقة انقلاب قطار أمس الأربعاء

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بالصورة..المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف حقيقة انقلاب قطار أمس الأربعاء

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 13:33 بالصورة..المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف حقيقة انقلاب قطار أمس الأربعاء | مجتمع
بالصورة..المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف حقيقة انقلاب قطار أمس الأربعاء
كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية، حقيقة مقطع فيديو، تم تداوله ليلة أمس الأربعاء بمواقع التواصل الاجتماعي، يشير إلى انقلاب قطار .

''شوف تيفي''

كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية، حقيقة مقطع فيديو، تم تداوله ليلة أمس الأربعاء بمواقع التواصل الاجتماعي، يشير إلى انقلاب قطار .

وكتب المكتب في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يومه الخميس، '' انتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا تطبيق الواتساب، فيديو يظهر قطارا منحرفا عن سكته ويقدم الحادث على أنه حديث''.

وأضاف المكتب ''إذ نأكد أن هذا الحادث قديم يعود إلى شهر غشت سنة 2012، حيث قام مجهولون باقتلاع وسرقة معدات سككية أدى حين ذاك إلى انحراف القطار، فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية يندد بنشر مثل هذه الإشاعات والتمويهات المغرضة التي من شأنها تغليط الرأي العام''.

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