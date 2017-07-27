بالصور..بحضور وفد صيني: انعقاد ندوة خاصة بمشروع مدينة محمد السادس طنجة-تيك ﻿

انعقت يومه الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، ندوة صحافية، تتمحور حول مشروع مدينة محمد السادس_طنجة، وذلك بحضور وفد صيني، ومجموعة من الشخصيات المعروفة ومن بينها مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة

"شوف تيفي"

انعقت يومه الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، ندوة صحافية، تتمحور حول مشروع مدينة محمد السادس_طنجة، وذلك بحضور وفد صيني، ومجموعة من الشخصيات المعروفة ومن بينها مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد وإلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وعرفت هذه الندوة مناقشة العديد من النقاط المتعلقة بهذا المشروع الضخم، وخاصة التفاصيل الخاصة بانطلاق الأشغال قريبا وبالتحديد قبل نهاية سنة 2017 .

وكان بلاغ لجهة طنجة تطوان الحسيمة، قد أكد قبل أيام أن العماري أوضح في تصريح صحفي على هامش زيارة استطلاعية، إلى الموقع الذي ستشيد فيه "مدينة محمد السادس طنجة - تيك" بعين الدالية، أن الاشغال التي تهم المجال الترابي خارج المدينة المذكورة والمرتبطة بالسكك الحديدية والطريق السيار تتواصل بإيقاع " طبيعي " على أساس أن تنطلق الأشغال داخل المدينة قبل نهاية السنة الجارية.

وأوضح البلاغ أن العماري، أبرز أن هذه الزيارة الميدانية ، التي جرت بحضور، على الخصوص، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووالي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة محمد اليعقوبي، والرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية عثمان بنجلون، تندرج في سياق تنزيل مضمون البلاغ الأخير لرئاسة الحكومة لتتبع مراحل إنجاز المشروع .