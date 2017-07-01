الفلاحون يهددون بوقف تزويد الأسواق بالخضر بتارودانت بسبب الكهرباء والماء ﻿

هدد فلاحون بمنطقة هوارة التابعة ترابيا لإقليم تارودانت، بالتوقف عن زراعة الخضر، وسقي أشجار الحوامض بسبب نذرة المياه الجوفية وإرتفاع تكلفة الكهرباء المخصصة للسقي الفلاحي.

شوف تيفي



هدد فلاحون بمنطقة هوارة التابعة ترابيا لإقليم تارودانت، بالتوقف عن زراعة الخضر، وسقي أشجار الحوامض بسبب نذرة المياه الجوفية وإرتفاع تكلفة الكهرباء المخصصة للسقي الفلاحي.



وصرح أحد الفلاحين من منطقة سبت الكردان المعروفة وطنيا بإنتاج الحوامض المعدة للتصدير، أن الإنتاج السنوي لم يعد يكفي لتغطية الكهرباء، الذي يستعمله الفلاحون لإستخراج مياه الآبار وتوزيعها على الحقول.



وأضاف ذات المصدر، أن العديد من الفلاحين الصغار، توقفوا نهائيا عن السقي بعد سحب المكتب الوطني للكهرباء والماء عداداتهم بسبب الفواتير المتأخرة، حيث طالب الفلاح من المسؤولين التدخل لمنح بعض التسهيلات للفلاحين، في فصل الصيف الذي يشهد تزايدا على طلب الكهرباء والماء.



وأوضح ذات المصدر، أن العديد من الفلاحين أعلنوا الإفلاس وأضحوا عالة على المجتمع بعدما كانوا فلاحين يشغلون العديد من اليد العاملة المحلية، إذ أن نذرة المياه وإرتفاع كلفة إستخراجه أو إقتنائه أوقف طموح الفلاحين الإستمرار في العمل في ظل الديون التي تراكمت عليهم منذ سنوات.