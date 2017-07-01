مثير.. قضية ولد الفشوش حماضت وها الجديد ديالها ﻿

في تطور جديد في قضية ''ولد الفشوش'' حمزة الدرهم الذي أدانته المحكمة الابتدائية بالرباط قبل أسابيع بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية تقدر بـ16 ألف درهم، قرر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف

"شوف تيفي"

في تطور جديد في قضية "ولد الفشوش" حمزة الدرهم الذي أدانته المحكمة الابتدائية بالرباط قبل أسابيع بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية تقدر بـ16 ألف درهم، قرر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الثلاثاء، إحالة ملف القضية التي يتابع فيها رجال أمن على غرفة الجنايات الابتدائية بنفس بالمحكمة، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام وطنية.

وأوضحت المصادر ذاتها إن "و لد الفشوش" وباقي المتابعين في ملفه بتهم تزوير محرر رسمي والمشاركة في تبديد محجوز، وتغيير معالم جريمة من شأنه عرقلة سير العدالة والمشاركة في ذلك، من المنتظر أن يحالوا على الغرفة المذكورة الأسبوع المقبل.

وأضافت ذات المصادر أن التحقيق في ملف "ولد الفشوش" وشقيقه وأحد الأشخاص، وموظف الأمن برتبة مفتش، وموظف شرطة برتبة ضابط أمن، والذي كشف عن معطيات مثيرة بخصوص يوم الواقعة التي ظهرت في فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم الوصول إلى الطريقة التي تم بها تغيير معالم الواقعة، وهي المعطيات التي واجه بها المحققون رجال الشرطة وباقي المتورطين.