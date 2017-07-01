فضيحة أخلاقية تشعل الفايسبوك بالمغرب..عاين باين: فتاة محجبة وصاحبها غارقين في علاقة جنسية ﻿

فضيحة أخلاقية جديدة، هزت مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، بطلاها شاب وفتاة محجبة، دخلا في علاقة حميمية في واضحة النهار خلف إحدى العمارات السكنية، دون الاكثرات إلى إمكانية تصويرهما من طرف مجهولين.

"شوف تيفي"

فضيحة أخلاقية جديدة، هزت مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، بطلاها شاب وفتاة محجبة، دخلا في علاقة حميمية في واضحة النهار خلف إحدى العمارات السكنية، دون الاكثرات إلى إمكانية تصويرهما من طرف مجهولين.

وانتشر هذا الفيديو الذي تم وصفه بـ "الفاضح" بشكل كبير، ما جعل النشطاء يتفاعلون معه بكثافة، حيث عبر العديد منهم عن أسفهم لوقوع مثل هذه الممارسات الخادشة بالحياء في مناطق قريبة من العمارات السكنية التي تضم عائلات محترمة.

ومن جهة أخرى، وجه نشطاء الانتقاذ اللاذع للشخص الذي قام بتصوير الفيديو، والذي أراد من خلاله فضح الفتاة "المحجبة" وعشيقها.