''مخمورون'' يحولون حفل زفاف إلى حرب بالعصي والأسلحة البيضاء في صراع مع الفرقة الموسيقية بتارودانت ﻿

تحول حفل زفاف بأحد دواوير جماعة الخنافيف بإقليم تارودانت، إلى معركة دامية إستعملت فيها العصي وأشهرت فيها الأسلحة البيضاء، وخلفت إصابة أحد أعضاء الفرقة الموسيقية المسؤولة عن تنشيط حفل الزفاف.

شوف تيفي



تحول حفل زفاف بأحد دواوير جماعة الخنافيف بإقليم تارودانت، إلى معركة دامية إستعملت فيها العصي وأشهرت فيها الأسلحة البيضاء، وخلفت إصابة أحد أعضاء الفرقة الموسيقية المسؤولة عن تنشيط حفل الزفاف.



وحسب شاهد عيان، فوسط أجواء عادية بالقاعة الرئيسية المخصصة للعرس، كان أعضاء من المسؤولين عن الموسيقى يقومون بتنشيط الحفل، قبل أن يدخلوا في صراع مع شباب مخمورين أرادوا الرقص في المنصة الشرفية للحفل، حيث دخل الطرفان في صراع مستعينين بالعصي والأسلحة البيضاء وسط صراخ الحاضرين وصيحاتهم.



وأضاف ذات المصدر، أن دخول عائلات العروسين والضيوف على الخط، زاد من توسع الصراع والمناوشات، تحولت إلى الرمي بالحجارة لوقت طويل من الزمن دون تحرك من قبل عناصر سرية الدرك بسبت الكردان التي تلقت إتصالات هاتفية متكررة في الموضوع.