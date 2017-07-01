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مثير..قبل عيد الأضحى: عصابة الفراقشية بداو الخدمة..وها شنو وقع ضواحي مراكش

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 11:58 مثير..قبل عيد الأضحى: عصابة الفراقشية بداو الخدمة..وها شنو وقع ضواحي مراكش | مجتمع
مثير..قبل عيد الأضحى: عصابة الفراقشية بداو الخدمة..وها شنو وقع ضواحي مراكش
شهد دوار كوكو الموجود على مستوى جماعة تسلطانت ضواحي مراكش، يومه الخميس، تمكن مصالح الدرك الملكي من ضبط سيارة تابعة لعصابة إجرامية ''فراقشية'' متخصصة في سرقة رؤوس الأغنام قبل عيد الأضحى.

''شوف تيفي''

شهد دوار كوكو الموجود على مستوى جماعة تسلطانت ضواحي مراكش، يومه الخميس، تمكن مصالح الدرك الملكي من ضبط سيارة تابعة لعصابة إجرامية ''فراقشية'' متخصصة في سرقة رؤوس الأغنام قبل عيد الأضحى.

وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية فإن مصالح الدرك وبمساعدة السلطات المحلية، ضبطت سيارة من نوع ''بيكوب'' تحمل عددا كبيرا من الأكباش التي تحصلت عليها عقب عملية سرقة تم تنفيذها من أحد الضيعات.

وأضافت المصادر ذاتها أن أفراد العصابة، تمكنوا من الفرار، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

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أمس 21:57 GMT

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