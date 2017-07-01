 الصحافي''حميد المهداوي'' يدخل في إضراب عن الطعام بسجن الحسيمة ﻿
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الصحافي''حميد المهداوي'' يدخل في إضراب عن الطعام بسجن الحسيمة

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 11:54 الصحافيحميد المهداوي يدخل في إضراب عن الطعام بسجن الحسيمة | بوليتيك
الصحافي''حميد المهداوي'' يدخل في إضراب عن الطعام بسجن الحسيمة
أعلن الصحفي ''حميد المهداوي''، عن دخوله في إضراب عن الطعام، ابتداء من يوم الخميس 27 يوليوز الجاري، وذلك احتجاحا على اعتقاله التعسفي وظروف التحقيق معه ووضعية بعض السجناء من داخل السجن المحلي بالحسيمة.

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أعلن الصحفي "حميد المهداوي"، عن دخوله في إضراب عن الطعام، ابتداء من يوم الخميس 27 يوليوز الجاري، وذلك احتجاحا على اعتقاله التعسفي وظروف التحقيق معه ووضعية بعض السجناء من داخل السجن المحلي بالحسيمة.

وحسب موقع "بديل" الذي يشرف عليه المعتقل، "فالمهداوي دخل في إضراب عن الطعام للمطالبة " بفتح تحقيق مع أحد الضباط الذي اعتدى عليه أثناء التحقيق معه رغم تبليغه (المهداوي) النيابة العامة وهيئة المحكمة بذلك".

ووفق الموقع، " فالضابط الذي يطالب المهداوي التحقيق معه، هو نفسه الذي سبق أن اعتدى عليه في قضية سابقة بمكناس لصالح والي أمن، وأدين فيها الموقع الذي يشرف عليه المهداوي".

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