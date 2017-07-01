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السعودية تعلن نجاحها لإعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين دون شروط

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 11:42 السعودية تعلن نجاحها لإعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين دون شروط | دولي
السعودية تعلن نجاحها لإعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين دون شروط
قال الديوان الملكي السعودي اليوم الخميس إن جهود الملك سلمان بن عبد العزيز لإعادة فتح المسجد الأقصى وإلغاء القيود المفروضة على الدخول إليه ''تكللت بالنجاح اليوم''.

شوف تيفي

قال الديوان الملكي السعودي اليوم الخميس إن جهود الملك سلمان بن عبد العزيز لإعادة فتح المسجد الأقصى وإلغاء القيود المفروضة على الدخول إليه "تكللت بالنجاح اليوم".

جاء هذا في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية بعد ساعات من إعلان إسرائيل أن قواتها أزالت في ساعات الليل "كافة التدابير الأمنية" التي تم وضعها على مداخل المسجد الأقصى، منذ 14 يوليو الجاري.

وقال الديوان الملكي في بيانه إن "الملك سلمان أجرى خلال الأيام الماضية الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء دول العالم، كما أجرت الحكومة السعودية اتصالات بالحكومة الأمريكية، لبذل مساعيهم لعدم استمرار إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وصلواتهم فيه، وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد".

وبين البيان أنه "تكللت هذه الجهود ولله الحمد بالنجاح اليوم، وبالشكل الذي يُسهم في إعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين، والحفاظ على كرامتهم وأمنهم".

وأكد الملك سلمان – بحسب البيان- "على وجوب عودة الهدوء في حرم المسجد الأقصى الشريف وما حوله واحترام قدسية المكان، وعلى المسلمين العودة لدخول المسجد وأداء العبادات فيه بكل أمن وطمأنينة وسلام منذ اليوم".

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