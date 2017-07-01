 وزارة الصحة تنظم حملة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة البحارة الصيادين بميناء الصيد بإقليم الحسيمة ﻿
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وزارة الصحة تنظم حملة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة البحارة الصيادين بميناء الصيد بإقليم الحسيمة | بوليتيك

وزارة الصحة تنظم حملة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة البحارة الصيادين بميناء الصيد بإقليم الحسيمة

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

وزارة الصحة تنظم حملة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة البحارة الصيادين بميناء الصيد بإقليم الحسيمة

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 11:45 وزارة الصحة تنظم حملة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة البحارة الصيادين بميناء الصيد بإقليم الحسيمة | بوليتيك
وزارة الصحة تنظم حملة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة البحارة الصيادين بميناء الصيد بإقليم الحسيمة
تنظم وزارة الصحة، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ابتداء من اليوم الخميس حملة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة البحارة الصيادين بميناء الصيد بإقليم الحسيمة، وذلك بمقر الوحدة الصحية

"شوف تيفي"+"و م ع"

تنظم وزارة الصحة، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ابتداء من اليوم الخميس حملة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة البحارة الصيادين بميناء الصيد بإقليم الحسيمة، وذلك بمقر الوحدة الصحية لرجال البحر ومقر جمعية البحارة بميناء الحسيمة.

وذكر بلاغ لوزاة الصحة، اليوم الخميس، أن هذه الحملة، التي تنظم على مدى يومين تفعيلا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين الوزارة وقطاع الصيد البحري في مجال العناية بفئة البحارة الصيادين، تندرج في إطار تعزيز العرض الصحي بإقليم الحسيمة لتقريب الخدمات الصحية الوقائية لفائدة هذه الفئة.

وتهدف هذه الحملة الطبية المتعددة الاختصاصات، حسب البلاغ، إلى تعزيز التوعية الصحية والكشف عن بعض الأمراض المزمنة كمرض السكري والضغط الدموي ونقص المناعة المكتسبة، بالإضافة إلى أمراض الفم والأسنان، وكذا تطعيم البحارة الصيادين ضد التهاب الكبد الفيروسي من نوع "ب".

وأبرز البلاغ أن الوزارة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إنجاح الحملة، إذ تمت تعبئة 20 إطارا طبيا وتمريضيا وتقنيا لإنجاز الأنشطة المبرمجة للكشف عن الأمراض المزمنة لحوالي 600 صياد بحري، وتوفير 7600 جرعة من لقاح التهاب الكبد الفيروسي "ب" لتلقيح جميع البحارة الصيادين بميناء الحسيمة، أي حوالي 2500 صياد، علما بأن عملية التلقيح ستستمر بالوحدة الصحية لرجال البحر بعد الحملة حتى تشمل جميع البحارة.

وأضاف أن الوزارة وضعت رهن إشارة الطاقم الطبي للحملة جميع وسائل التوعية والتحسيس الخاصة بالمجالات المبرمجة، خصوصا المتعلقة بالأمراض المزمنة وأمراض الفم والأسنان.

يذكر أن هذه الحملة تندرج في إطار برنامج وطني للطب البحري الذي تقوم به الوزارة بشراكة مع قطاع الصيد البحري بمختلف موانئ المملكة من أجل حماية صحة وسلامة البحارة الصيادين.

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