جزائريون في بيت الزفزافي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن بيت ناصر الزفزافي قائد حراك الريف الذي يوجد قيد الاعتقال، كان مستهدفا من قبل الجارة الشرقية الجزائر، من خلال زيارة نظمها مجموعة من الجزائريين بتاريخ 25 يوليوز

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن بيت ناصر الزفزافي قائد حراك الريف الذي يوجد قيد الاعتقال، كان مستهدفا من قبل الجارة الشرقية الجزائر، من خلال زيارة نظمها مجموعة من الجزائريين بتاريخ 25 يوليوز الجاري، وتم استقبالهم من قبل أسرة الزفزافي بمنزلهم في الحسيمة، ولم تعلم لحد الآن أسباب هذه الزيارة من قبل وفد قيل إنه مكون من نشطاء جزائريين أمازيغ، كما قيل أيضا أنه تنتمي إلى جهة أخرى لم يتم الكشف عنها... ومهما يكن هدف الزيارة، فإن توقيتها في فترة يعم فيها الهدوء مدينة الحسيمة، ومن قبل جزائريين مع كل ما تم تداوله من كواليس أثناء حراك الريف من تدخل يد استخباراتية جزائرية في تأجيج الأوضاع في المنطقة، ومع ما يشهده ملف قضية الصحراء من انتصارات مغربية، دفعت الجزائر إلى الكشف عن أقنعة العداء للمغرب...فإن هذه الزيارة تطرح أكثر من علامة استفهام: ما هي الجهة التي تقف وراءها؟ ما الهدف من الزيارة في هذا التوقيت بالذات؟ وما الذي تريده الجزائر من المغرب؟...بطبيعة الحال الجواب الصريح سيكشف الكثير من أسرار حراك الريف، ومن هم المتدخلون لإشعال فتيل الشارع وإيقاظ الفتنة النائمة!