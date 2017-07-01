مثير..توقيف سيدة متلبسة بحيازة 1478 قرصا من مخدر الإكستازي بسلا ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأربعاء، من توقيف سيدة متلبسة بحيازة 1478 قرصا من مخدر الإكستازي .

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأربعاء، من توقيف سيدة متلبسة بحيازة 1478 قرصا من مخدر الإكستازي .

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أنه تم توقيف المشتبه فيها على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة سلا، متلبسة بحيازة المخدرات المحجوزة، وذلك عندما كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد جميع ظروف وملابسات النازلة، وتوقيف جميع المشتبه فيهم الذين يحتمل تورطهم في هذه القضية.

وأشارت المديرية العامة إلى أن توقيف المعنية بالأمر يأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.