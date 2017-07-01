مثير..الحموشي يضرب بقوة: توقيف ضابط ومفتش للشرطة بمفوضية الأمن بالقصر الكبير عن العمل..وها علاش ﻿

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني ، مساء أمس الأربعاء ، قرارا يقضي بالتوقيف عن العمل في حق ضابط ومفتش للشرطة، يعملان بمفوضية الأمن بالقصر الكبير ، وذلك في انتظار صدور حكم قضائي نهائي في شأن

''شوف تيفي''

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني ، مساء أمس الأربعاء ، قرارا يقضي بالتوقيف عن العمل في حق ضابط ومفتش للشرطة، يعملان بمفوضية الأمن بالقصر الكبير ، وذلك في انتظار صدور حكم قضائي نهائي في شأن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما والمتعلقة بالارتشاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة كانت قد كلفت فرقة من الشرطة القضائية بمدينة العرائش ، تحت الإشراف المباشر والحضور الشخصي لممثل عن النيابة العامة ، وذلك للتحري في شأن شكاية بالابتزاز تقدم بها أحد الأشخاص عن طريق الرقم الأخضر في مواجهة المشتبه فيهما.

وأوضح البلاغ أنه تم ضبط الموظفين المعنيين بالأمر في حالة تلبس بالارتشاء ، بعد تسلمهما لمبلغ مالي، قبل أن يتم إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تباشره الشرطة القضائية بالعرائش تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة.