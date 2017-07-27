مثير وبالصور..بعد تداول خبر وجود خلاف بينهما: المجرد والدوزي محيحين في شوارع باريس ﻿

بعد ظهور مجموعة من الأخبار التي تشير إلى وجود خلاف بين الفنانين المغربيين الدوزي وسعد المجرد، ظهرت صورة جديدة، ظهرا خلالها الفنانان معا، وهما يقومان بجولة بشوارع العاصمة الفرنسية باريس ليضعا بذلك

''شوف تيفي''

بعد ظهور مجموعة من الأخبار التي تشير إلى وجود خلاف بين الفنانين المغربيين الدوزي وسعد المجرد، ظهرت صورة جديدة، ظهرا خلالها الفنانان معا، وهما يقومان بجولة بشوارع العاصمة الفرنسية باريس ليضعا بذلك حدا لمثل هذه الإشاعات.

وظهر الدوزي والمجرد في الصورة التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي وهما يتبادلان الضحكات والكلام بإحدى شوارع باريس خلال قيامهما بجولة، وهو ما أثار إعجاب آلاف النشطاء المتفاعلين معها.

وعبر النشطاء عن إعجابهم الكبير بالصورة، متمنين أن يعود سعد المجرد إلى الساحة الفنية قريبا بعد نهاية محنته مع الفتاة الفرنسية ''لورا بريول: التي تتهمه بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا، وأن تكون البداية بعمل فني يجمعه بالدوزي.