مثير وبالصور..بعد توقيفه عن العمل: هشام الملولي مقلق بزاف..وها شنو قال ﻿

مرة أخرى نشر الشرطي الشهير هشام ملولي تدوينتين مثيرتين بعد يومين من انتشار خبر توقيفه عن العمل لمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني والتي توضح بأنه حزين عقب هذا القرار.

''شوف تيفي''

مرة أخرى نشر الشرطي الشهير هشام ملولي تدوينتين مثيرتين بعد يومين من انتشار خبر توقيفه عن العمل لمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني والتي توضح بأنه حزين عقب هذا القرار.

وكتب ملولي في التدوينة الأولى ''كلما كنتي ولد الحرام مقطر ... كلما أشرقت لك الحياة نور''، قبل أن ينشر تددوينة وجه من خلالها الشكر لأحد أصدقائه ''شكرا خويا معاد الصغير على الإهداء شكرا لكم كاملين على الحب ديالكم ... فوق الشواية اللي مابغا هشام ملولي يتقلا فالمقلة ''.



وعبر النشطاء في تفاعلهم عن إعجابهم بالشرطي الشهير وبتدخلاته السابقة، متمنين أن يعود إلى العمل ونشاطه في محاربة الجريمة خاصة بمدينة فاس.