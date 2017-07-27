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فضيحة..مقدمة برامج محجبة و مشهورة تقدم برامج دين إسلامية حصلات سكرانة..+صور

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 09:59 فضيحة..مقدمة برامج محجبة و مشهورة تقدم برامج دين إسلامية حصلات سكرانة..+صور | دولي
فضيحة..مقدمة برامج محجبة و مشهورة تقدم برامج دين إسلامية حصلات سكرانة..+صور
شهد الشارع الإيراني، أمس الأربعاء، فضيحة أخلاقية، ويتعلق الأمر بمقدمة برامج شهيرة بإيران، تدعى أزاديه نامداري، تم تداول صورها وهي تقوم بشرب الكحول.

''شوف تيفي''

شهد الشارع الإيراني، أمس الأربعاء، فضيحة أخلاقية، ويتعلق الأمر بمقدمة برامج شهيرة بإيران، تدعى أزاديه نامداري، تم تداول صورها وهي تقوم بشرب الكحول.

وحسب وكالة ''سبوتينك'' الروسية ففي التفاصيل، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور عدة للمقدمة الإيرانية المحافظة أزاديه نامداري، أظهرت الحقيقة المخفية للمقدمة التي، وبحسب الصحافة الفرنسية، تعد من المحافظين، فهي حملت لواء الدفاع عن الحجاب وقامت بحملة كبيرة لفرض الحجاب على كل فتيات إيران.

وأوضحت الوكالة الروسية بأنه ذاع صيت المقدمة المحافظة من سنوات عدة من خلال نشرها ثقافة الإسلام المحافظ، وسعت إظهار نموذج وشخصية الفتاة المسلمة الإيرانية وكيف يتوجب أن تكون في المجتمع الإيراني المحافظ، موضحة بأن قراصنة إيرانيين قاموا بخرق بيانات هاتف المقدمة الإيرانية المحافظة ونشروا صورا سرية كانت موجودة في الهاتف ساهمت بهز الرأي العام الإيراني حول مدى صحة الصور ومقارنتها بين الحقيقة التي ظهرت فيها المقدمة وهي لا ترتدي الحجاب وتقوم بشرب الكحول برفقة عائلتها خلال تمضيتها عطلة الصيف في سويسرا.

 

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المغرب شوف تيفي الكحول الحجاب إيران

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