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هام لمستخدمي الفايسبوك.. حضيو راسكم: فايسبوك يتجسس عليكم سرا بواسطة كاميرات الويب..وهاكيفاش

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 09:52 هام لمستخدمي الفايسبوك.. حضيو راسكم: فايسبوك يتجسس عليكم سرا بواسطة كاميرات الويب..وهاكيفاش | نت 2.0
هام لمستخدمي الفايسبوك.. حضيو راسكم: فايسبوك يتجسس عليكم سرا بواسطة كاميرات الويب..وهاكيفاش
كشف خبراء معلومايات من شركة '' CB Insights''، إن ''فيسبوك'' يتجسس على مستخدميه سرا عبر كاميرات الويب، حيث قام مطورو الشركة بالتقدم للحصول على براءة اختراع لتقديم المحتوى على أساس عواطف المستخدمين.

"شوف تيفي"

كشف خبراء معلومايات من شركة " CB Insights"، إن "فيسبوك" يتجسس على مستخدميه سرا عبر كاميرات الويب، حيث قام مطورو الشركة بالتقدم للحصول على براءة اختراع لتقديم المحتوى على أساس عواطف المستخدمين.

وحسب وكالة "سبوتينك" الروسية فوفقا للخبراء، فإن "فيسبوك" يقوم بتصوير المستخدمين ويحلل مشاعرهم ومن ثم يجد المحتوى المناسب ليقدمه لهم، وبالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة بالتنصت على مستخدميها عبر الميكروفون لتتمكن من تقديم إعلانات مستهدفة لهم.

وأضافت الوكالة أن المطورين، أعلنوا أن هذه المعطيات، تبقى مجرد إشاعات ولا أساس لها من الصحة.

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