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عاجل..مأساة بالولايات المتحدة الأمريكية..هذا عدد القتلى والمصابين

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 09:25 عاجل..مأساة بالولايات المتحدة الأمريكية..هذا عدد القتلى والمصابين | دولي
عاجل..مأساة بالولايات المتحدة الأمريكية..هذا عدد القتلى والمصابين
قال مسؤولو الشرطة الأمريكية إن شخصا قتل وأصيب سبعة آخرون بينهم ثلاثة إصاباتهم حرجة في مهرجان بولاية أوهايو الأمريكية عندما سقطوا إثر انفصال مقاعدهم عن إحدى ألعاب الملاهي، وذلك حسب ما كشفت عنه

"شوف تيفي"

قال مسؤولو الشرطة الأمريكية إن شخصا قتل وأصيب سبعة آخرون بينهم ثلاثة إصاباتهم حرجة في مهرجان بولاية أوهايو الأمريكية عندما سقطوا إثر انفصال مقاعدهم عن إحدى ألعاب الملاهي، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة روتيرز قبل قليل من يومه الخميس.

وأضاف المسؤولون أن الحادث الذي شهده المهرجان، الذي افتتح أمس الأربعاء في كولومبوس، وقع عندما انفصل جزء من لعبة (فاير بول) أو "كرة النار" فتطاير اللاعبون في الهواء.

ووصف جون كاسيتش حاكم أوهايو في مؤتمر صحفي الحادث بأنه مأساة وقال "إنه يوم صعب جدا وليلة صعبة جدا على الناس في ولايتنا".

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أمس 21:57 GMT

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