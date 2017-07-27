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ترامب يصدم المتحولين جنسيا ولن يسمح لهم بالخدمة وها علاش

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 02:51 ترامب يصدم المتحولين جنسيا ولن يسمح لهم بالخدمة وها علاش | دولي
ترامب يصدم المتحولين جنسيا ولن يسمح لهم بالخدمة وها علاش
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أنه لن يسمح للأفراد المتحولين جنسيا بأن يخدموا في الجيش الأمريكي بأي شكل. حسب ما نشرت ''قناة سكاي نيوزعربية''.

''شوف تيفي''

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أنه لن يسمح للأفراد المتحولين جنسيا بأن يخدموا في الجيش الأمريكي بأي شكل. حسب ما نشرت ''قناة سكاي نيوزعربية''.

واشارت القناة التي اوردت الخبر أن ترامب ذكر في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر ''بعد التشاور مع جنرالات وخبراء عسكريين، يرجى العلم بأن حكومة الولايات المتحدة لن تسمح للأفراد المتحولين جنسيا بالخدمة بأي شكل في الجيش الأميركي''.

واضافت ان الرئيس الجمهوري قال ''جيشنا يجب أن يركز على النصر الحاسم والساحق، ولا يمكن أن يثقل بالتكاليف الطبية الهائلة والتعطيل الذي قد يستتبع انضمام المتحولين للجيش''.

هذا وذكر المتحدث باسم البنتاغون ''سنواصل العمل عن كثب مع البيت الأبيض للتعامل مع التعليمات الجديدة للقائد الأعلى بشأن المتحولين جنسيا الذين يخدمون في الجيش''.

وبحسب ما نقله وزير الدفاع السابق، أشتن كارتر، عن دراسة أعدها مركز دراسات راند تفيد، يخدم 2500 متحول جنسيا بين أفراد القوات المسلحة الأمريكية كما يوجد 1500 بين قوات الاحتياط.

 

 

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المغرب شوف تيفي الرئيس الامريكي دونالد ترامب متحولون جنسيون الجيش الامريكي

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