مثير...برلماني يطالب قضاة جطو بتقرير حول التوزيع غير العادل ''للوقت'' داخل قبة البرلمان ﻿

طالب النائب البرلماني كمال الشناوي باسم فيدرالية اليسار، المجلس الأعلى للحسابات بإعداد تقرير مفصل حول التوزيع غير العادل للوقت داخل البرلمان، مصرحا بالقول'' الأمر يتطلب تقريرا من المجلس الأعلى

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طالب النائب البرلماني كمال الشناوي باسم فيدرالية اليسار، المجلس الأعلى للحسابات بإعداد تقرير مفصل حول التوزيع غير العادل للوقت داخل البرلمان، مصرحا بالقول'' الأمر يتطلب تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات حول التوزيع الغير عادل للوقت داخل البرلمان''.



وتسائل ذات البرلماني، عن الكيفية والمنهجية التي ستخول له الحديث عن التقرير الكارثي الاخير لقضاة المجلس الاعلى للحسابات حول تدبير حكومة عبد الاله بن كيران في سنة 2016 لعدد من الصناديق بالإضافة إلى إرتفاع المديونية.



وفي ذات السياق، إنعقدت جلسة عامة عشية اليوم بمجلس النواب، لمناقشة التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي عرف سجالا طويلا بين الفرق البرلمانية.





