 تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالخطف باستعمال دراجة نارية من الحجم الكبير بمراكش ﻿
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تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالخطف باستعمال دراجة نارية من الحجم الكبير بمراكش

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 02:38 تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالخطف باستعمال دراجة نارية من الحجم الكبير بمراكش | حوادث و حقوق
تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالخطف باستعمال دراجة نارية من الحجم الكبير بمراكش
تمكنت مصالح ولاية أمن مراكش من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالخطف باستعمال دراجة نارية من الحجم الكبير .

''شوف تيفي''+''و م ع''

 تمكنت مصالح ولاية أمن مراكش من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالخطف باستعمال دراجة نارية من الحجم الكبير .

وحسب مصدر أمني فقد جاء إيقاف أفراد العصابة عقب القيام بدراسة تحليلية لعدد من الشكايات توصلت بها مصالح الأمن لضحايا سرقات بالخطف باستعمال دراجة نارية من الحجم الكبير، كان سائقها يضع خوذة بيضاء اللون تخفي معالم وجهه.

وأضاف المصدر ذاته، أنه وبعد استخلاص مجموعة من المعطيات والمواصفات واستغلالها من طرف وحدات الشرطة القضائية بالمدينة ضمن خطة أمنية محكمة، اعتمد خلالها على جميع إمكانات البحث الجنائي والتحري التقني والعلمي للكشف عن أفراد العصابة، تم الوصول إلى الفاعل الرئيسي الذي تم إيقافه رفقة شريكه في العمليات، الذي يقوم بدور بيع المسروق.

وأبرز أن عملية الإيقاف مكنت من حجز دراجة نارية كبيرة الحجم من نوع ''تيماكس''، وضعيتها غير قانونية ومخالفة لنظام التعشير، ورقم إطارها المعدني مزيف، إلى جانب الخوذة المستعملة من طرف الجاني أثناء القيام بنشاطه الإجرامي، ومجموعة من الهواتف النقالة المتحصلة من عمليات السرقة.

وأثبتت خلاصات البحث الجنائي والتقني والاعترافات التلقائية للموقوفين، بشكل جازم، ضلوعهما في عمليات السرقة بالخطف باستعمال ناقلة وإخفاء أشياء متحصلة من السرقة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المعنيين بالأمر تم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل إجراءات البحث والتقديم للعدالة تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، فيما لا يزال البحث مفتوحا في القضية من أجل الكشف عن باقي الشركاء المحتملين.

 

 

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