الحوثيون يهاجمون بالصواريخ تجمعا للجيش السعودي في مدينة ''عسير'' ﻿

أفادت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، أن الحوثيون أعلنوا عن إطلاق صاروخين محليين على تجمعات للجيش السعودي في عسير جنوب غرب السعودية.

شوف تيفي



أفادت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، أن الحوثيون أعلنوا عن إطلاق صاروخين محليين على تجمعات للجيش السعودي في عسير جنوب غرب السعودية.



وذكرت وسائل إعلام تابعة للجماعة المقربة من إيران، مساء اليوم الأربعاء، أن وحدة الصواريخ في القوات المسلحة للجماعة ''استهدفت مساء اليوم، تجمعات عسكرية سعودية ويمنية في مقر قيادة حرس الحدود خلف منفذ علب في عسير.



وحسب ذات المصدر، فالصاروخين محليي الصنع من نوع ''زلزال 2'' الذي يبلغ مداه 15 كيلو مترا، مشيرة إلى أن الصاروخين حققا إصابة مباشرة في المبنى المستهدف، وأن المدفعية أعطبت دبابة للجيش السعودي قبالة المنفذ الحدودي بين اليمن والسعودية.





