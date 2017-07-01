 أخطر عملية سرقة بالدارالبيضاء..وهاشنو دارو البوليس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحوثيون يهاجمون بالصواريخ تجمعا للجيش السعودي في مدينة عسير | بوليتيك

الحوثيون يهاجمون بالصواريخ تجمعا للجيش السعودي في مدينة ''عسير''

أخطر عملية سرقة بالدارالبيضاء..وهاشنو دارو البوليس | حوادث و حقوق

أخطر عملية سرقة بالدارالبيضاء..وهاشنو دارو البوليس

تزامنا وعيد الأضحى...إحتجاجات بمدينة مليلية المحتلة بسبب الأغنام المغربية | بوليتيك

تزامنا وعيد الأضحى...إحتجاجات بمدينة مليلية المحتلة بسبب الأغنام المغربية

هام للتلاميذ ورجال التعليم.. توقيت جديد في الموسم الدراسي المقبل تطبيقا لسياسة البريكولاج...حصاد يقرر التدريس بين 12 ظهرا والثانية زوالا | بوليتيك

هام للتلاميذ ورجال التعليم.. توقيت جديد في الموسم الدراسي المقبل تطبيقا لسياسة البريكولاج...حصاد

ما شاء الله : ابن الراشيدية نابغة يشرف المغرب دوليا | بووز

ما شاء الله : ابن الراشيدية نابغة يشرف المغرب دوليا

عاجل وبالصور.. غادي مع صاحبتو فعين الذياب وبغاو يخطفوها ليه وهاشنو دار ليهم فكازا..شوفو الحب | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. غادي مع صاحبتو فعين الذياب وبغاو يخطفوها ليه وهاشنو دار ليهم فكازا..شوفو الحب

احتجاج من نوع آخر بإنزكان..تجار يحتجون بالأكفان داخل القبور | مجتمع

احتجاج من نوع آخر بإنزكان..تجار يحتجون بالأكفان داخل القبور

بعد البوليس..مباراة لتوظيف عناصر الوقاية المدنية | مجتمع

بعد البوليس..مباراة لتوظيف عناصر الوقاية المدنية

بالفيديو..الملك غاضب و يراسل الأمين العام للأمم المتحدة و هذا هو السبب | بووز

بالفيديو..الملك غاضب و يراسل الأمين العام للأمم المتحدة و هذا هو السبب

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

أخطر عملية سرقة بالدارالبيضاء..وهاشنو دارو البوليس

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 01:39 أخطر عملية سرقة بالدارالبيضاء..وهاشنو دارو البوليس | حوادث و حقوق
أخطر عملية سرقة بالدارالبيضاء..وهاشنو دارو البوليس
تمكنت دورية للدراجيين تابعة لولاية أمن الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية العديدة، متلبسا بحيازة سلاح أبيض بدون سند مشروع، وثلاثة هواتف محمولة متحصلة من عمليات

شوف تيفي:

تمكنت دورية للدراجيين تابعة لولاية أمن الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية العديدة، متلبسا بحيازة سلاح أبيض بدون سند مشروع، وثلاثة هواتف محمولة متحصلة من عمليات سرقة بالعنف.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن المشتبه فيه عرض ضحيتين للسرقة تحت التهديد بالعنف بشارع إدريس الحارثي بمنطقة سباتة بالدار البيضاء، قبل أن تتدخل دورية للدراجيين وتلقي عليه القبض وتسترجع المسروقات، وذلك بعدما أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الأمن.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وأشارت المديرية العامة إلى أنها، إذ توضح الظروف والملابسات المحيطة بهذا التوقيف، فإنها تنفي في المقابل ما تم الترويج له من ادعاءات تتحدث عن اضطرار عناصر الأمن إلى إشهار واستعمال سلاحها الوظيفي خلال هذه العملية.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب عملية سرقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وبالصور.. غادي مع صاحبتو فعين الذياب وبغاو يخطفوها ليه وهاشنو دار ليهم فكازا..شوفو الحب | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. غادي مع صاحبتو فعين الذياب وبغاو يخطفوها ليه وهاشنو دار ليهم فكازا..شوفو الحب

فيديو | الشرطي هشام الملولي في أول فيديو تعليقا على قرار إيقافه من العمل بسبب فيديوهاته  | حوادث و حقوق

فيديو | الشرطي هشام الملولي في أول فيديو تعليقا على قرار إيقافه من العمل بسبب فيديوهاته 

شاهد بالفيديو.. لحظة إنقاذ أستاذ موسيقى لفتاة من عصابة حاولت اختطافها واغتصابها (برنامج الشجعان) | حوادث و حقوق

شاهد بالفيديو.. لحظة إنقاذ أستاذ موسيقى لفتاة من عصابة حاولت اختطافها واغتصابها (برنامج الشجعان)

توقيف أخطر عصابة بمراكش..شوفو كيفاش كانو كايشفرو | حوادث و حقوق

توقيف أخطر عصابة بمراكش..شوفو كيفاش كانو كايشفرو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحصاد اليومي.. لاعب المنتخب المغربي الذي تعرض لإعتداء شنيع بمارتيل يكشف لشوف تيفي تفاصيل الحادث‎ | حصاد اليوم
منذ 23 دقيقة

الحصاد اليومي.. لاعب المنتخب المغربي الذي تعرض لإعتداء شنيع بمارتيل يكشف لشوف تيفي تفاصيل الحادث‎

فيديو مؤلم..مشات لطبيب حيث فيها السرطان..جات لقاتهم دايرين ليها الإفراغ فدرب سلطان | بــووز

فيديو مؤلم..مشات لطبيب حيث فيها السرطان..جات لقاتهم دايرين ليها الإفراغ فدرب سلطان

شوف الصحافة.. طائرة قادمة إلى مطار محمد الخامس تهبط بالجزائر‎ بسبب قنبلة | شوف الصحافة

شوف الصحافة.. طائرة قادمة إلى مطار محمد الخامس تهبط بالجزائر‎ بسبب قنبلة

النشرة الاقتصادية : 27 يوليوز 2017 | إيكو بالعربية

النشرة الاقتصادية : 27 يوليوز 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الحوثيون يهاجمون بالصواريخ تجمعا للجيش السعودي في مدينة عسير | بوليتيك
منذ 4 دقائق

الحوثيون يهاجمون بالصواريخ تجمعا للجيش السعودي في مدينة ''عسير''

أخطر عملية سرقة بالدارالبيضاء..وهاشنو دارو البوليس | حوادث و حقوق

أخطر عملية سرقة بالدارالبيضاء..وهاشنو دارو البوليس

تزامنا وعيد الأضحى...إحتجاجات بمدينة مليلية المحتلة بسبب الأغنام المغربية | بوليتيك

تزامنا وعيد الأضحى...إحتجاجات بمدينة مليلية المحتلة بسبب الأغنام المغربية

هام للتلاميذ ورجال التعليم.. توقيت جديد في الموسم الدراسي المقبل تطبيقا لسياسة البريكولاج...حصاد يقرر التدريس بين 12 ظهرا والثانية زوالا | بوليتيك

هام للتلاميذ ورجال التعليم.. توقيت جديد في الموسم الدراسي المقبل تطبيقا لسياسة البريكولاج...حصاد

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.