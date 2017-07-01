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تزامنا وعيد الأضحى...إحتجاجات بمدينة مليلية المحتلة بسبب الأغنام المغربية

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 01:18 تزامنا وعيد الأضحى...إحتجاجات بمدينة مليلية المحتلة بسبب الأغنام المغربية | بوليتيك
تزامنا وعيد الأضحى...إحتجاجات بمدينة مليلية المحتلة بسبب الأغنام المغربية
كشفت يومية المساء أن بعض الفعاليات بمدينة مليلية المحتلة دعت إلى الخروج للاحتجاج بالشارع، بالرغم من أنه تم الترخيص لدخول استثنائي للأغنام من المغرب، ضد قرار الحكومة المركزية فرض قيود المراقبة

شوف تيفي

كشفت يومية المساء أن بعض الفعاليات بمدينة مليلية المحتلة دعت إلى الخروج للاحتجاج بالشارع، بالرغم من أنه تم الترخيص لدخول استثنائي للأغنام من المغرب، ضد قرار الحكومة المركزية فرض قيود المراقبة الصحية تماشيا مع توجيهات الاتحاد الأوروبي لمنع الحمى القلاعية، تزامنا وعيد الاضحى المبارك.

وحسب اليومية، فقد دعت السلطات المحلية الغاضبين إلى عدم استغلال عيد الأضحى لأغراض سياسية، وحذرت في بيان من خطر الإضرار بالتعايش بين المجتمعات الدينية في المدينة، الذي يشكله من وصفتهم بمروجي الاحتجاجات ضد القيود الصحية، متهمة بعض ممثلي المسلمين والحزب الرئيسي المعارض للتحالف الحكومي في المدينة.


 

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