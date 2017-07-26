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عاجل وبالصور.. غادي مع صاحبتو فعين الذياب وبغاو يخطفوها ليه وهاشنو دار ليهم فكازا..شوفو الحب

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 23:27 عاجل وبالصور.. غادي مع صاحبتو فعين الذياب وبغاو يخطفوها ليه وهاشنو دار ليهم فكازا..شوفو الحب | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. غادي مع صاحبتو فعين الذياب وبغاو يخطفوها ليه وهاشنو دار ليهم فكازا..شوفو الحب
تفاجأ شاب عشريني في طريقه بكورنيش شاطئ عين الذئاب بالدارالبيضاء في هذه اللحظات من ليل يومه الأربعاء،بأربعة شباب ينحدرون من الحي الحسني بالهجوم عليه بالأسلحة البيضاء عندما كان رفقة صديقته الشابة.
شوف تيفي:
 
تفاجأ شاب عشريني في طريقه بكورنيش شاطئ عين الذئاب بالدارالبيضاء في هذه اللحظات من ليل يومه الأربعاء،بأربعة شباب ينحدرون من الحي الحسني بالهجوم عليه بالأسلحة البيضاء عندما كان رفقة صديقته الشابة.
 
و قد حاول الشباب الأربعة الذين كانوا في حالة غير طبيعية تحت تأثير الحبوب المهلوسة"القرقوبي" حسب ما عاينت "شوف تيفي"خطف صديقته و اقتيادها نحو البحر للاعتداء عليها ،إلا أن الشاب لم يستسلم و قاوم عنف المعتدين عليه حتى تدخل حارس سيارات كان على مقربة منهم.
 
و بعد هذا التدخل تمكن الشاب من مغادرة المكان رفقة الفتاة في اتجاه قسم الشرطة السياحية لوضع شكاية في الموضوع في حين فر المعتدون من مكان الحادث.
 
 
 
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