بعد البوليس..مباراة لتوظيف عناصر الوقاية المدنية ﻿

أعلنت المديرية العامة للوقاية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، عن فتح باب الترشيح لمباريات التوظيف في مناصب (رقيب سلم 5)، و(ملازم أول سلم 10).



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أعلنت المديرية العامة للوقاية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، عن فتح باب الترشيح لمباريات التوظيف في مناصب (رقيب سلم 5)، و(ملازم أول سلم 10).

ويعتبر تاريخ 14 غشت 2017 آخر أجل لإيداع الترشيحات، فيما تجرى المباريات يوم 11 شتنبر 2017.

فيما يلي إعلانات المباريات كما أوردتها بوابة التشغيل العمومي

: مباراة لتوظيف رقيب ~ سلم 5 (170 منصب) بوزارة الداخلية -المديرية العامة للوقاية المدنية- مباراة لتوظيف ملازم أول ~ سلم 10 (30 منصب) بوزارة الداخلية -المديرية العامة للوقاية المدنية



و كانت المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت أن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة ومختلف مراكز التكوين الشرطي شرعوا، بشكل تدريجي، في استقبال المرشحين الناجحين في امتحانات التوظيف برسم السنة المالية المنصرمة، وذلك لقضاء فترات التدريب الأساسي.



وأفاد بلاغ للمديرية العامة، اليوم الأربعاء، بأن نظام الامتحانات تميز باعتماد معايير جديدة سواء على مستوى أسئلة الاختبارات، التي جمعت بين المواضيع القانونية والعامة والاستبيان المتعدد الاختيارات، وطريقة التصحيح التي عهد بها إلى أكاديميين وأساتذة جامعيين، وكذا تدعيم إجراءات الفحص الطبي والنفسي التي أشرف عليها مختبر متخصص تابع لمفتشية الصحة للأمن الوطني، بالإضافة إلى توطيد آليات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص من خلال القطع مع مختلف مظاهر الغش.





