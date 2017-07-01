الغضب الهادئ لسعد الدين العثماني أمام تعقيبات النواب ﻿

تخلى عدد من الوزراء عن هدوئهم المعتاد في جلسات الأسئلة الشفوية، وخاصة منهم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الذي عرف بضبط أعصابه وإظهار إبتسامته الخفيفة في كل الجلسات التي حضرها بغرفتي البرلمان،

بوليتيك

شوف تيفي





تخلى عدد من الوزراء عن هدوئهم المعتاد في جلسات الأسئلة الشفوية، وخاصة منهم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الذي عرف بضبط أعصابه وإظهار إبتسامته الخفيفة في كل الجلسات التي حضرها بغرفتي البرلمان، لكنه لم يخف "نرفزته" يوم أمس خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، الأمر ذاته بالنسبة لبعض وزراء حكومته.



فقد بدا العثماني، غاضبا وهو يستمع لتعليقات بعض النواب على الأجوبة التي قدمها ، سواء حول الإستراتيجية الحكومية للنهوض بذوي الإحتجاجات الخاصة أو حول السياسة العقارية ودورها في التنمية الإقتصادية أو تفعيل المخطط الوطني الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة والاستراتيجية الوطنية في المجال العقاري، بل أيضا حول إستراتيجية مواجهة ندرة المياه.



وحسب الأحداث المغربية، فيبدو أن الوزراء إشتكوا مؤخرا من تعامل النواب معهم، خاصة في اللجان وأيضا الجلسات التشريعية التي عرفت نقاشات حادة خاصة بين نواب العدالة والتنمية وبعض أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة المعارض والوزراء المنتمين للتجمع الوطني للأحرار بالخصوص.





