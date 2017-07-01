سابقة... البوليساريو تطالب بعفو ملكي عن معتقلي إكديم-إيزيك ﻿

”.طالبت ممثلة جبهة البوليساريو بإسبانيا خيرة بلاهي، الحكومة المركزية بالعاصمة مدريد بـ''التدخل في ملف معتقلي أحداث اكديم إزيك، الذين صدرت في حقهم عقوبات سجنية'' بهدف إصدار عفو شامل عن المعتقلين

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”.طالبت ممثلة جبهة البوليساريو بإسبانيا خيرة بلاهي، الحكومة المركزية بالعاصمة مدريد بـ"التدخل في ملف معتقلي أحداث اكديم إزيك، الذين صدرت في حقهم عقوبات سجنية" بهدف إصدار عفو شامل عن المعتقلين الصحراويين.

وطالبت القيادية الإنفصالية في تصريحات سابقة من نوعها ، نقلتها صحيفة "إل دياريو" الإسبانية، عفو الملك محمد السادس على المدانين في ملف اكديم إزيك عبر وساطة الحكومة المركزية الإسبانية

ووفق جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر يوم غد الخميس، يأتي طلب القيادية الإنفصالية بعد أن أتبتث التحقيقات والدلائل تورط المدانين في أعمال تخريبية وهمجية ضد قوات مغربية أثناء تفكيك مخيم أكديم إزيك.





