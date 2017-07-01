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خطـــــير:طائرة قادمة إلى المغرب تهبط بالجزائر بسبب قنبلة

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 21:37 خطـــــير:طائرة قادمة إلى المغرب تهبط بالجزائر بسبب قنبلة | مجتمع
خطـــــير:طائرة قادمة إلى المغرب تهبط بالجزائر بسبب قنبلة
تسببت مواطنة مغربية مقيمة باليمن و تعاني من اضطرابات نفسية في حالة من الرعب على متن طائرة تركية قادمة إلى مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء بعدما أبلغت عن وجود قنبلة على متن الطائرة اضطر معها ربان


شوف تيفي:

تسببت مواطنة مغربية مقيمة باليمن و تعاني من اضطرابات نفسية في حالة من الرعب على متن طائرة تركية قادمة إلى مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء بعدما أبلغت عن وجود قنبلة على متن الطائرة اضطر معها ربان الطائرة إلى الهبوط في الجزائر العاصمة متسببا في حالة استنفار بالمطار ووسط الأجهزة الأمنية الجزائرية.

و هبطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية التركية في مطار هواري بومدين في العاصمة الجزائرية، بعد أن أبلغت مسافرة مغربية مقيمة في اليمن عن وجود قنبلة .
ووفقا لمصدر جزائري فقد تنقلت فرق البحث و التدخل التابعة للشرطة الجزائرية فور هبوط الطائرة إلى مدرج المطار و قامت بعملية تفتيش دقيقة لكافة أجزاء الطائرة و أمتعتها،مستعملة أجهزة الكشف عن المتفجرات اكنها لم تعثر عن شيئ،حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الخميس.


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شوف تيفي المغرب طائرة مطار الجزائر قنبلة

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