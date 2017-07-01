هام للتلاميذ.. باي باي ''الســـبورات'' في المدارس التعليمية ﻿

صرح محمد حصاد، اليوم الأربعاء 26 يوليوز بالرباط، أن عدد المنقطعين عن الدراسة سجل خلال الموسم الحالي انخفاضا بواقع 50 ألف و 639 تلميذا، ليستقر في نحو 279 ألفا و 177 تلميذا، مقارنة ب 329 ألفا و 618 تلميذا سجلت

وكالات



صرح محمد حصاد، اليوم الأربعاء 26 يوليوز بالرباط، أن عدد المنقطعين عن الدراسة سجل خلال الموسم الحالي انخفاضا بواقع 50 ألف و 639 تلميذا، ليستقر في نحو 279 ألفا و 177 تلميذا، مقارنة ب 329 ألفا و 618 تلميذا سجلت خلال الموسم الدارسي 2015-2016



وأضاف الوزير المكلف بقطاع التعليم أن وزارته تتجه نحو التخلي عن السبورة التقليدية، في إطار توجهاتها قصد تحديث وتطوير منظومة أدوات التدريس والأدوات البيداغوجية، قدم المسؤول الحكومي أرقاما ومعطيات حول سير أوراش تأهيل المؤسسات التعليمية وفضاءاتها الداخلية والخارجية.



وأكد محمد حصاد، الأربعاء 26 يوليوز بالرباط، أن عدد المنقطعين عن الدراسة سجل خلال الموسم الحالي انخفاضا بواقع 50 ألف و 639 تلميذا، ليستقر في نحو 279 ألفا و 177 تلميذا، مقارنة ب 329 ألفا و 618 تلميذا سجلت خلال الموسم الدارسي 2015-2016.



وأوضح حصاد في عرض قدمه خلال أشغال الدورة الثانية عشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول ''برنامج عمل الوزارة لتطبيق الإصلاح التربوي''، أن نسبة الانقطاع في صفوف الفتيات تبقى مرتفعة بالتعليم الابتدائي مقارنة بالذكور، في حين تنخفض هذه النسبة بسلك الثانوي الإعدادي وتتساوى في الثانوي التأهيلي.



