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المغرب يستثمر 40 مليار دولار في مشاريع إنتاج الطاقة الريحية والشمسية

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 20:22 المغرب يستثمر 40 مليار دولار في مشاريع إنتاج الطاقة الريحية والشمسية | بوليتيك
المغرب يستثمر 40 مليار دولار في مشاريع إنتاج الطاقة الريحية والشمسية
صرح عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن في تعقيبه أمام مجلس النواب حول إرتفاع المديونية، بأن المغرب سيستثمر 40 مليار دولار من اليوم إلى غاية 2030 في مشاريع لإنتاج الكهرباء من مصادر طبيعية عبر إستغلال

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صرح عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن في تعقيبه أمام مجلس النواب حول إرتفاع المديونية، بأن المغرب سيستثمر 40 مليار دولار من اليوم إلى غاية 2030 في مشاريع لإنتاج الكهرباء من مصادر طبيعية عبر إستغلال الرياح والشمس.

وأضاف الرباح، أن الطاقة تكلف المغرب سنويا 52 مليار درهم، وأن 93 في المائة من إحتياجات المملكة من الطاقة يستورد من الخارج، مؤكدا على وجود قرار إستراتيجي بإنتاج الطاقة محليا عبر إستغلال "ماحبانا الله به" على حد قوله.

وتابع الرباح حديثه عن إستراتيجية وزارته في إطار النجاعة الطاقية، مصرحا بأن المغاربة كانوا سيأخذون "الضوء والماء والبون" لولا الإصلاحات التي أقرتها الحكومة السابقة.

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