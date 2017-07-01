الملك يعطي تعليماته للسلطات المختصة قصد المساهمة في الجهود التي تبذلها البرتغال لإخماد الحرائق ﻿

ذكر بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية للسلطات المغربية المختصة قصد المساهمة، بطائرة من نوع ''كنادير''، في الجهود التي تبذلها البرتغال لإخماد الحرائق بهذا البلد.

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ذكر بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية للسلطات المغربية المختصة قصد المساهمة، بطائرة من نوع "كنادير"، في الجهود التي تبذلها البرتغال لإخماد الحرائق بهذا البلد.

وأوضح المصدر ذاته أنه "على إثر الحرائق التي تجتاح الغابات بالبرتغال، والتي خلفت العديد من القتلى وخسائر مادية جسيمة، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية للسلطات المغربية المختصة، لتساهم المملكة، بطائرة من نوع "كنادير"، في الجهود التي تبذلها المصالح البرتغالية لإخماد هذه الحرائق المدمرة





