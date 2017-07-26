ماكرون وزوجته يستقبلان المغنية الشهيرة ريهانا بقصر الإليزيه ﻿

استقبل الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت يومه الأربعاء المغنية الأمريكية ريهانا بقصر الإليزيه بباريس العاصمة.

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استقبل الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت يومه الأربعاء المغنية الأمريكية ريهانا بقصر الإليزيه بباريس العاصمة.

وذكرت تقارير فرنسية أن سبب تواجد ريهانا بباريس جاء للترويج لفيلمها الجديد وكذلك للدفاع عن أهداف منظمتها الإنسانية كلارا ليونيل فوندايشن التي اختارتها لتكون سفيرتها.

هذا ونشرت ريهانا في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة تتعلق بالتزام فرنسا بمساعدة الصندوق من أجل التربية الذي تمثله منذ 2016.

وكانت ريهانا قد افتتحت عرض فيلمها الجديد فاليريان أند سيتي أوف تاوزنت بلانيت في باريس، قبل أن تتوجه إلى قصر الإليزيه.