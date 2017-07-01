عاجل:وفاة شخصين في تحطم مروحية ﻿

تحطمت مروحية تابعة للأمم المتحدة في شمال مالي، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من شخصين وذلك أثناء قيامها برصد اشتباكات على الأرض.

شوف تيفي:

تحطمت مروحية تابعة للأمم المتحدة في شمال مالي، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من شخصين وذلك أثناء قيامها برصد اشتباكات على الأرض.

وقال فرحان حق، المتحدث باسم الامم المتحدة، إن البعثة الدولية لحفظ السلام في مالي أرسلت فريقا الى موقع الحادث للتحقق من وفاة الطاقم و ملابسات الحادث الذي وقع قرب تابانكورت جنوب غاو.

وأفاد مصدر عن الامم المتحدة في مدينة غاو شمال مالي، أنه "لا يوجد في هذه المرحلة ما يفيد أن المروحية تحطمت بسبب تبادل لإطلاق النار".

وتشهد مناطق شمال مالي نزاعات دامية بين الجماعات المسلحة كما أنها تعتبر معقلا للجهاديين.

ورغم طرد مجموعة من المسلحين في عملية عسكرية قادتها فرنسا، إلا أن الهجمات الإرهابية للمجموعات المتطرفة، لا زالت متواصلة ضد المدنيين والجيش المالي وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة و كذا القوات الفرنسية.

وفي 2015، تم اغتيال جنديين هولنديين تابعين لقوات حفظ السلام الأممية، إثر تحطم مروحية اباتشي، كانا على متنها في شمال مالي.





