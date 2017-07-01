 عاجل:وفاة شخصين في تحطم مروحية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

توقيف أخطر عصابة بمراكش..شوفو كيفاش كانو كايشفرو | حوادث و حقوق

توقيف أخطر عصابة بمراكش..شوفو كيفاش كانو كايشفرو

الملك يعطي تعليماته للسلطات المختصة قصد المساهمة في الجهود التي تبذلها البرتغال لإخماد الحرائق | بوليتيك

الملك يعطي تعليماته للسلطات المختصة قصد المساهمة في الجهود التي تبذلها البرتغال لإخماد الحرائق

ماكرون وزوجته يستقبلان المغنية الشهيرة ريهانا بقصر الإليزيه | دولي

ماكرون وزوجته يستقبلان المغنية الشهيرة ريهانا بقصر الإليزيه

عاجل:وفاة شخصين في تحطم مروحية | دولي

عاجل:وفاة شخصين في تحطم مروحية

خطير...مخزون المغرب من النفط يلبي شهرا واحدا فقط من الإستهلاك | بوليتيك

خطير...مخزون المغرب من النفط يلبي شهرا واحدا فقط من الإستهلاك

بوطو كبير طاح في درب عمر كان غادي يقتل امراة وولدها .. | حوادث و حقوق

بوطو كبير طاح في درب عمر كان غادي يقتل امراة وولدها ..

خبر سار..أمنية بنك..أول بنك إسلامي يرى النور بالمغرب | اقتصاد

خبر سار..''أمنية بنك''..أول بنك إسلامي يرى النور بالمغرب

شاهد..فيديو يثير ضجة على مواقع تواصل محلل أردني بدون سروال أثناء حديثه لقناة الجزيرة | منوعات

شاهد..فيديو يثير ضجة على مواقع تواصل محلل أردني بدون سروال أثناء حديثه لقناة الجزيرة

عدد المنقطعين عن الدراسة بالمغرب انخفض خلال الموسم الحالي بأزيد من 50 ألف تلميذ | مجتمع

عدد المنقطعين عن الدراسة بالمغرب انخفض خلال الموسم الحالي بأزيد من 50 ألف تلميذ

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

عاجل:وفاة شخصين في تحطم مروحية

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 19:10 عاجل:وفاة شخصين في تحطم مروحية | دولي
عاجل:وفاة شخصين في تحطم مروحية
تحطمت مروحية تابعة للأمم المتحدة في شمال مالي، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من شخصين وذلك أثناء قيامها برصد اشتباكات على الأرض.

شوف تيفي:

 

تحطمت مروحية تابعة للأمم المتحدة في شمال مالي، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من شخصين وذلك أثناء قيامها برصد اشتباكات على الأرض.

وقال فرحان حق، المتحدث باسم الامم المتحدة، إن البعثة الدولية لحفظ السلام في مالي أرسلت فريقا الى موقع الحادث للتحقق من وفاة الطاقم و ملابسات الحادث الذي وقع قرب تابانكورت جنوب غاو.

وأفاد مصدر عن الامم المتحدة في مدينة غاو شمال مالي، أنه "لا يوجد في هذه المرحلة ما يفيد أن المروحية تحطمت بسبب تبادل لإطلاق النار".

وتشهد مناطق شمال مالي نزاعات دامية بين الجماعات المسلحة كما أنها تعتبر معقلا للجهاديين.

ورغم طرد مجموعة من المسلحين في عملية عسكرية قادتها فرنسا، إلا أن الهجمات الإرهابية للمجموعات المتطرفة، لا زالت متواصلة ضد المدنيين والجيش المالي وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة و كذا القوات الفرنسية.

وفي 2015، تم اغتيال جنديين هولنديين تابعين لقوات حفظ السلام الأممية، إثر تحطم مروحية اباتشي، كانا على متنها في شمال مالي.


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب هولندا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ماكرون وزوجته يستقبلان المغنية الشهيرة ريهانا بقصر الإليزيه | دولي

ماكرون وزوجته يستقبلان المغنية الشهيرة ريهانا بقصر الإليزيه

فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة..فتاة رياضية تسقط من سطح بناية وتفارق الحياة أمام والدها | دولي

فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة..فتاة رياضية تسقط من سطح بناية وتفارق الحياة أمام والدها

مثير وبالصور.. صورة أمير قطر عاريا على سريره تشعل مواقع التواصل الاجتماعي..والقضية يمكن فيها اختراق هاتف الأمير | دولي

مثير وبالصور.. صورة أمير قطر عاريا على سريره تشعل مواقع التواصل الاجتماعي..والقضية يمكن فيها اختراق هاتف الأمير

صادم .. فتاة اسرائيلية تتعرى بالكامل بالمسجد الأقصى الشريف والمسلمين كاعين | دولي

صادم .. فتاة اسرائيلية تتعرى بالكامل بالمسجد الأقصى الشريف والمسلمين كاعين

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الخلفي ..موقفنا حاسما في ضرورة الإيمان بالحق في التعبير و سنواصل مسيرتنا في النهوض بالعمل الجمعوي | خارج البلاطو
منذ 48 دقيقة

الخلفي ..موقفنا حاسما في ضرورة الإيمان بالحق في التعبير و سنواصل مسيرتنا في النهوض بالعمل الجمعوي

بالفيديو..شوفو أشنو قالت المغربية أمال صابر على حراك الريف | خارج البلاطو

بالفيديو..شوفو أشنو قالت المغربية أمال صابر على حراك الريف

السيبة فشاطئ عين الذياب..كايجيو البحر و كايغطيو الناس بليزور..ظاهرة تثير استياء المصطافين و المسؤولين آوت | بــووز

السيبة فشاطئ عين الذياب..كايجيو البحر و كايغطيو الناس بليزور..ظاهرة تثير استياء المصطافين و المسؤولين ''آوت''

بالفيديو: نداء مؤثر من أب مصدوم : حلاق كايتبع ليا بنتيي و تعدا عليها ودابا خطفها فكازا و اغتصبها و البوليس مدارو معايا والو..للمساعدة | بــووز

بالفيديو: نداء مؤثر من أب مصدوم : حلاق كايتبع ليا بنتيي و تعدا عليها ودابا خطفها فكازا و اغتصبها و البوليس مدارو معايا والو..للمساعدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

توقيف أخطر عصابة بمراكش..شوفو كيفاش كانو كايشفرو | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

توقيف أخطر عصابة بمراكش..شوفو كيفاش كانو كايشفرو

الملك يعطي تعليماته للسلطات المختصة قصد المساهمة في الجهود التي تبذلها البرتغال لإخماد الحرائق | بوليتيك

الملك يعطي تعليماته للسلطات المختصة قصد المساهمة في الجهود التي تبذلها البرتغال لإخماد الحرائق

ماكرون وزوجته يستقبلان المغنية الشهيرة ريهانا بقصر الإليزيه | دولي

ماكرون وزوجته يستقبلان المغنية الشهيرة ريهانا بقصر الإليزيه

عاجل:وفاة شخصين في تحطم مروحية | دولي

عاجل:وفاة شخصين في تحطم مروحية

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.