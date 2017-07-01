خبر سار..''أمنية بنك''..أول بنك إسلامي يرى النور بالمغرب ﻿

بعد طول انتظار انطلق العمل الفعلي يومه الأربعاء ، لبنك أمنية الاسلامي بعد المصادقة على نماذج العقود وفتح الحساب والمرابحات من طرف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية.

شوف تيفي:

بعد طول انتظار انطلق العمل الفعلي يومه الأربعاء ، لبنك أمنية الاسلامي بعد المصادقة على نماذج العقود وفتح الحساب والمرابحات من طرف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية.

وأعلن البنك التشاركي ''أمنية بنك''من خلال بلاغ ''توصلت شوف تيفي بنسخة منه ، أن هذا البنك يوفر لزبنائه خدمات متنوعة وحلولا عملية بهدف تسهيل معاملاتهم اليومية مثل الشباك الأتوماتيكي والخدمات عبر الإنترنت ومركز خدمة العملاء للإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم والاستفادة من آرائهم في سبيل تطوير هذا البنك التشاركي.

و دعا ''أمنية بنك المغاربة إلى الاستفادة من خدماته البنكية المتعددة بوكالاته في الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة ووجدة وأكادير وسلا ومراكش، موضحا أن هناك جهود متواصل لتغطية كافة التراب الوطني ومضاعفة عدد الوكالات بهدف تقريب الخدمات البنكية من زبناء ''أمنية بنك'' قبل نهاية السنة الجارية.