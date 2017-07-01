 بني ملال...إطلاق سراح المعتقلين وإصابة العشرات من عناصر القوات العمومية في مواجهات بعد فرض 3500 درهم سنويا على الساكنة ﻿
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بني ملال...إطلاق سراح المعتقلين وإصابة العشرات من عناصر القوات العمومية في مواجهات بعد فرض 3500 درهم سنويا على الساكنة | بوليتيك

بني ملال...إطلاق سراح المعتقلين وإصابة العشرات من عناصر القوات العمومية في مواجهات بعد فرض 3500 درهم

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بني ملال...إطلاق سراح المعتقلين وإصابة العشرات من عناصر القوات العمومية في مواجهات بعد فرض 3500 درهم سنويا على الساكنة

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 17:46 بني ملال...إطلاق سراح المعتقلين وإصابة العشرات من عناصر القوات العمومية في مواجهات بعد فرض 3500 درهم سنويا على الساكنة | بوليتيك
بني ملال...إطلاق سراح المعتقلين وإصابة العشرات من عناصر القوات العمومية في مواجهات بعد فرض 3500 درهم سنويا على الساكنة
عاد الهدوء والسكينة إلى منطقة اغبالة التابعة ترابيا لمدينة بني ملال، بعد الأحداث المؤلمة التي شهدتها المنطقة يوم أمس عقب مواجهات بين الساكنة والقوات العمومية المشكلة من الدرك الملكي والقوات

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عاد الهدوء والسكينة إلى منطقة اغبالة التابعة ترابيا لمدينة بني ملال، بعد الأحداث المؤلمة التي شهدتها المنطقة يوم أمس عقب مواجهات بين الساكنة والقوات العمومية المشكلة من الدرك الملكي والقوات المساعدة.

ووفق مصادر محلية فقد خلفت مواجهات يوم أمس العديد من الإصابات لدى رجال القوات العمومية ناهزت 30 إصابة، فيما تم الإفراج كذلك على الأشخاص الذيم تم إعتقالهم يوم أمس على خلفية الإحتجاجات والمواجهات التي إستمرت لساعات.

وحسب ذات المصدر، فقد تم فرض مبلغ 3500 درهم سنويا على ساكنة المنطقة لمدة 5 سنوات، بهدف إنشاء محطة جديدة للواد الحار، حيث يرفض الساكنة أداء أي مبلغ مالي، في ظل معاناتهم مع الإنقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب والكهرباء.

وإستناذا لذات المصدر، فقد تم الإتفاق على عقد جلسة حوار بين الساكنة ووالي جهة بني ملال خنيفرة، بعد محاصرة الساكنة لمقر الدرك الملكي بالمنطقة، للمطالبة بإطلاق سراح أربعة معتقلين من متزعمي الإحتجاجات بالمنطقة التي تعيش إحتقانا شديدا منذ أسابيع.


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