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هام للمغاربة..وجدو راسكم..حرارة مفرطة تصل إلى 47 درجة بهذه المناطق غدا الخميس

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 17:44 هام للمغاربة..وجدو راسكم..حرارة مفرطة تصل إلى 47 درجة بهذه المناطق غدا الخميس | مجتمع
هام للمغاربة..وجدو راسكم..حرارة مفرطة تصل إلى 47 درجة بهذه المناطق غدا الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الخميس، أن يكون الطقس حارا شيئا ما إلى جد حار بكل من الجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس والأقاليم الجنوبية وداخل المملكة.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الخميس، أن يكون الطقس حارا شيئا ما إلى جد حار بكل من الجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس والأقاليم الجنوبية وداخل المملكة.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو ضباب محلي فوق السواحل الشمالية والوسطى، في حين ستكون الأجواء مستقرة ونسبيا صحوة عموما بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بجنوب شرق المملكة وجنوب المنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي إلى غربية بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة خلال الليل، ما بين 26 و32 درجة بالجنوب الشرقي للمملكة وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 22 و26 درجة بجنوب المنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحامنة وداخل سوس والشياظمة والأقاليم الجنوبية ، وما بين 16 و22 درجة بباقي المناطق. وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 42 و47 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و 42 درجة بداخل كل من سوس والشياظمة وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وهضاب الفوسفاط والسايس والمنطقة الشرقية وغرب الريف وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 31 و 37 درجة بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة، وما بين 25 و 32 درجة بالقرب من السواحل والمرتفعات.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء والصويرة وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي المناطق.

 

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