فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة..فتاة رياضية تسقط من سطح بناية وتفارق الحياة أمام والدها ﻿

نشرت وسائل إعلام يوميه الأربعاء، مقطع فيديو جد مروع لمراهقة هندية متمرسة في رياضة التسلق، وهي تسقط من أعلى سطح بناية، لتلفظ أنفاسها الأخيرة أمام أعين والدها.

''شوف تيفي''

نشرت وسائل إعلام يوميه الأربعاء، مقطع فيديو جد مروع لمراهقة هندية متمرسة في رياضة التسلق، وهي تسقط من أعلى سطح بناية، لتلفظ أنفاسها الأخيرة أمام أعين والدها.

وحسب موقع ''العربية.نت''فقد أثار خبر وفاة اديتي سانغي الصدمة، خاصةً أنها خبيرة في التسلق، وتعطي تدريبات في هذه الرياضة، موضحا أن الحادث وقع في المدرسة العالمية للبنات في جايبور في الهند، خلال عرض لرياضة التسلق، وكان العرض بقيادة الفتاة المتوفاة ووالدها سونيل سانغي.

وأوضح ذات الموقع أن الفتاة المتدربة، كانت تتزحلق على الحبل، كانت اديتي تقف على حافة السطح، وفقدت فجأةً توازنها وتعثرت، فسقطت من أعلى السطح حتى الأرض، ونقلت إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة بسبب خطورة الإصابات التي تعرضت لها.