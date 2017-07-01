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وفاة مستشار ''عبد العزيز بوتفليقة'' المكلف بدعم جبهة البوليساريو بالجزائر

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 17:09 وفاة مستشار عبد العزيز بوتفليقة المكلف بدعم جبهة البوليساريو بالجزائر | بوليتيك
وفاة مستشار ''عبد العزيز بوتفليقة'' المكلف بدعم جبهة البوليساريو بالجزائر
كشفت وكالة الأنباء الجزائرية عن وفاة ''رزاق بارة'' مستشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المكلف بملف جبهة البوليساريو محليا ودوليا، حيث أشرف على إنشاء جمعية للصداقة بهدف دعم الجبهة الإنفصالية.

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كشفت وكالة الأنباء الجزائرية عن وفاة ''رزاق بارة'' مستشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المكلف بملف جبهة البوليساريو محليا ودوليا، حيث أشرف على إنشاء جمعية للصداقة بهدف دعم الجبهة الإنفصالية.

وحسب الوكالة، فقد ولد ''رزاق بارة'' في يناير 1948 بعين البيضاء (ولاية أم البواقي) وزاول مهنة المحاماة قبل أن يتقلد العديد من المناصب والمسؤوليات في مؤسسات الدولة أهمها رئيس المرصد الوطني لحقوق الانسان سنة 1992 ثم مستشارا لحقوق الانسان لدى رئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال وعضوا باللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب سنة 1998.

كما شغل المرحوم أيضا منصب رئيس مجموعة العمل حول ''مجتمعات السكان الأصليين'' ورئيس بعثة لدى الاتحاد الإفريقي ثم سفيرا للجزائر بطرابلس من 2001 الى 2004 ليعين بعدها مستشارا برئاسة الجمهورية سنة 2005.

وقد عرف عن المستشار، بإسهاماته في العديد من الندوات الوطنية والدولية حول القضايا المتعلقة بالأمن والسلم ومكافحة الارهاب والتطرف العنيف الى جانب المسائل المرتبطة بحقوق الانسان.


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