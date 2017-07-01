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فيديو يشعل الفايسبوك..الاعتداء على مسافر وإنزاله بالقوة من طائرة بمطار مراكش

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فيديو يشعل الفايسبوك..الاعتداء على مسافر وإنزاله بالقوة من طائرة بمطار مراكش

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 16:42 فيديو يشعل الفايسبوك..الاعتداء على مسافر وإنزاله بالقوة من طائرة بمطار مراكش | حوادث و حقوق
فيديو يشعل الفايسبوك..الاعتداء على مسافر وإنزاله بالقوة من طائرة بمطار مراكش
نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية يومه الأربعاء، مقطع فيديو، يوثق لحظة انزال رجال الدرك الملكي لراكب بالقوة من طائرة دقائق قبل إقلاعها في اتجاه إيطاليا.

"شوف تيفي"

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية يومه الأربعاء، مقطع فيديو، يوثق لحظة انزال رجال الدرك الملكي لراكب بالقوة من طائرة دقائق قبل إقلاعها في اتجاه إيطاليا.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن تفاصيله، وقعت خلال الأسبوع الجاري، بمطار مدينة مراكش، حيث تم إنزال مسافر مغربي من طائرة قبل إقلاعها في اتجاه إيطاليا قبل الاعتداء عليه بطريقة مهينة لأسباب مجهولة لم يتم الكشف عنها.


وطالب متفاعلون مع الفيديو بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، موضحين أن المواطن المغربي تعرض للإهانة، وكان على رجال الدرك التعامل معه بهدوء خلال انزاله من الطائرة.

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