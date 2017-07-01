مجلس حكومي لحسم التعيينات في المناصب العليا وتحديد شروط الإستفاذة من الدعم العمومي للمهرجانات والأعمال السينمائية ﻿

ينعقد غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، سيفتتح بعرض لوزير الاقتصاد والمالية حول حصيلة تنفيذ ميزانية 2017 وسياق إعداد مشروع القانون المالي 2018، كما سيختتم المجلس أشغاله بدراسة

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ينعقد غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، سيفتتح بعرض لوزير الاقتصاد والمالية حول حصيلة تنفيذ ميزانية 2017 وسياق إعداد مشروع القانون المالي 2018، كما سيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور



وأضاف بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، والثالث بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام المواد 5.59 و7.59 و8.59 من القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بإحداث المجلس الوطني للأرشيف.



وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، اتفاقا بين المملكة المغربية و"أفريقيا 50" (أفريقيا 50 - تمويل المشاريع وأفريقيا 50 – تنمية المشاريع) بشأن إنشاء المقر الاجتماعي لأفريقيا 50 فوق تراب المملكة المغربية، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، تليه مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في المملكة المغربية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية.





