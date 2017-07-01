فضيحة وسط كلية القانون بطنجة..طالبة دخلات في حالة هستيرية بعدما كتاشفات السماح للطلبة بالغش وسط المدرج ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر طالبة وهي في حالة هسترية داخل مدرج بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بمدينة طنجة، بسبب رفضها تمكين الطلبة من

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر طالبة وهي في حالة هسترية داخل مدرج بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بمدينة طنجة، بسبب رفضها تمكين الطلبة من الغش في الامتحانات الاستدراكية.

وقامت هذه الطالبة بالتعبير عن غضبها الشديد بسبب السماح للطلبة بالغش، ما جعل بالمكلفين بمراقبة الامتحان بطردها داخل القاعة، لتصرخ بموجموعة من الشعارات التي أكدت من خلال مشاهدتها للطلبة المقاطعين للامتحانات الاستدراكية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من طلبة ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻄﻨﺠﺔ، رفضوا اجتياز الامتحانات الاستدراكية، ونظموا العشرات من الوقفات التي طالبوا من خلالها بفتح تحقيق في النقاط التي حصلوا عليها في الامتحانات العادية.