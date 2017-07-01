فضيحة وبالفيديو..وافينك آ وزير الصحة: سيدة تلد في الشارع بتازة والسبب السبيطار مسدود ومافيهش أطباء ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، مقطع فيديو جد مؤلم، يظهر شخصا وهو يكشفت عن تفاصيل مؤلمة، بخصوص وضع زوجته لمولودته أمام مركز صحي بالزراردة ضواحي تازة، بعد أن وجده



"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، مقطع فيديو جد مؤلم، يظهر شخصا وهو يكشفت عن تفاصيل مؤلمة، بخصوص وضع زوجته لمولودته أمام مركز صحي بالزراردة ضواحي تازة، بعد أن وجده مغلقا وبعد رفض طبيبة مكلفة بالتوليد بالالتحاق بالمركز.



ويظهر هذا الفيديو شخصا وهو يكشف عن اتصاله بطبيبة المركز التي رفضت الاستجابة له، ما اضطر زوجته إلى وضع مولودها داخل سيارة، معبرا عن غضبه واستيائه الشديد بسبب الوضع اللا صحي الذي وضعته فيه الزوجة.



وفي تفاعل النشطاء المغاربة مع هذا الفيديو الذي تم وصفه بـ"الفضيحة"، عبر العديد عن استنكارهم الشديد لمعاناة المرأة القروية خلال الولادة، داعين الحسين الوردي وزير الصحة إلى التدخل الفوري والمستعجل وفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة الطبيبة التي رفضت مساعدة السيدة على الانجاب.





