بالصورة,, ابتسام تسكت تحيي حفلا غنائيا بمدينة كلميم وها نهاراش ﻿

نشرت الفنانة المغربية ابتسام تسكت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي « إنستغرام » صورة لها مرفقة بإعلان عن الحفل الذي ستحييه يوم 28 من الشهر الجاري بمنصة ساحة القسم.

''شوف تيفي''

نشرت الفنانة المغربية ابتسام تسكت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي « إنستغرام » صورة لها مرفقة بإعلان عن الحفل الذي ستحييه يوم 28 من الشهر الجاري بمنصة ساحة القسم.



وكتبت في تدوينتها '' تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبمناسبة عيد العرش المجيد. سأكون فإ نتظاركم احبابي يوم الجمعة 28 يوليوز بمدينة كلميم المغربية في مهرجان أسبوع الجمل بدورته السابعة'' .



للإشارة فان هذا الحفل الفني سيقدم في اختتام فعاليات الدورة السابعة من مهرجان « أسبوع الجمل » المنظم ما بين يومي 22 و28 من الشهر الجاري بمدينة كلميم.